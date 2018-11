Scherma paralimpica : L'azzurra Bebe Vio vince la Coppa del mondo nel fioretto

La stagione di Coppa del Mondo di scherma paralimpica riprende così come si era conclusa: nel segno di Bebe Vio. L'azzurra si è infatti aggiudicata la gara di fioretto femminile, categoria B, di Tbilisi, nella prima giornata della tappa che segna l'avvio della fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020. Il successo, per la campionessa veneta, vale l'aritmetica certezza della conquista della Coppa del Mondo 2018 di specialità, che non può che completare una stagione che l'ha vista protagonista assoluta.





La giornata dell'azzurra era iniziata, dopo la fase a gironi, con il successo nel turno delle 16 contro l'altra italiana, Alessia Biagini, col punteggio di 15-6. A seguire, ai quarti, la veneta ha vinto contro la georgiana Khetsuriani per 15-5; mentre in semifinale Bebe Vio ha dovuto "faticare" contro la cinese Jingjing Zhou, superandola per 15-9. In finale è poi giunto il successo col netto punteggio di 15-5 contro l'oramai "solita" avversaria, la russa Irina Mishurova.

