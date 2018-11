Un silenzio assurdo! Violeta Senchiu, mamma di tre figli arsa viva dal compagno Gimino Chirichella

Violeta Senchiu viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno, con il compagno, il 48enne Gimino Chirichella, già noto alle forze dell’ordine. Dopo l’ennesima lite, l'uomo è uscito, è andato a un distributore di benzina, ha riempito due taniche, poi è tornato a casa e ha dato fuoco all’appartamento, con Violeta dentro che è morta quasi 20 ore dopo, per le ustioni riportate.





Il 48enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio pluri-aggravato per futili motivi. Il sindaco Francesco Cavallone a nome di tutta l'amministrazione ha espresso la volontà e l'impegno di stare vicino ai piccoli, di un'età compresa tra i due e i 10 anni. Solidarietà anche dai centri antiviolenza del territorio, tra questi anche l'Aretusa di Atena Lucana che denunciano “un altro uomo violento non è stato fermato” e invitano le donne a parlare, a non aver paura e alle istituzioni a fare di più per impedire i femminicidi.

La 32enne romena era madre di tre figli ed è morta sabato scorso, che è uscito di casa per andare a comprare due taniche di benzina e darle fuoco.dopo quasi 20 ore di agonia. Adesso sul web si è scatenata la rabbia e il dolore per l’ennesimo femminicidio, e per il silenzio che ha circondato la morte della danna : «» è il post che rimbalza sui social.