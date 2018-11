Matteo Salvini e Elisa Isoardi... non si vergogno di avere amato!

"Lei dormiva o era solo trasognato?", ha chiesto la conduttrice riferendosi sempre alla foto della ex coppia insieme a letto. "Dormivo, a volte mi capita: ho questo limite che a volte mi serve di dormire". Poi la Gruber chiede : "Dopo aver fatto l'amore si dorme...", "Si dorme in generale - dopo l'amore meglio... ma si dorme in generale", ha risposto Salvini. Gli impegni professionali di Elisa Isoardi e soprattutto di Matteo Salvini hanno creato qualche limite alla loro relazione durata circa tre anni. "Faccio un lavoro che per chi mi è vicino non è la cosa più comoda al mondo. Spesso non ci sono, quindi provo a mettere qualità visto che sulla quantità non riesco" ha concluso senza rancore il ministro.

Sulla foto de la conduttrice de La prova del Cuocoper svelare sui social la fine della loro relazione,commenta che non l'avrebbe mai pubblicata : "Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di avere amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una fine", ha dichiarato il ministro anel corso della trasmissione