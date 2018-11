Previsioni meteo domani venerdì 9 novembre : Migliora al Sud, ancora piogge al Nord

Oggi brutto tempo al Nord, cielo coperto al Centro e bel tempo al Sud. Piogge soprattutto nel Nord-Ovest, in Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, nuvole sparse su Emilia-Romagna, Toscana e Nord-Est. Cieli sereni invece in quasi tutto il Sud. Oggi pomeriggio potrebbe piovere anche nel Lazio e in Toscana, tra la provincia di Viterbo e quella di Grosseto. Stasera sera smetterà di piovere nel Nord-Ovest ma continuerà in Liguria e in Trentino-Alto Adige - nelle altre regioni cielo sereno, soprattutto nel Centro-Sud.

Previsioni meteo domani venerdì 9 novembre - Domani bel tempo prevalente al Sud, sulle isole e al Centro, mentre il cielo sarà coperto sull’arco alpino. Piogge sul Liguria e Piemonte, ma solo intorno alla provincia di Cuneo e nel verbanese. Poi le piogge aumenteranno nel Nord-Ovest, anche in Lombardia nelle province di Milano e Pavia e in tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta. In serata il brutto tempo insisterà solo sul Piemonte, mentre nelle altre regioni ci saranno schiarite con l’eccezione della provincia di Sassari, in Sardegna.





Gli esperti di meteo.it dicono che l’allontanamento della perturbazione n°2 ha favorito un miglioramento del tempo su gran parte del Centro-Sud, mentre il Nord continua ad essere interessato da correnti sud-occidentali umide, con nubi compatte specialmente al Nord-Ovest dove insisterà il rischio di pioggia. Da domani è previsto l’avvicinamento da Ovest di una nuova perturbazione (la n°3) che, tuttavia, verrà frenata a causa della presenza di una vasta area di alta pressione sull’Europa orientale. Tra venerdì e sabato, gli effetti di questo nuovo sistema nuvoloso, benché non particolarmente significativi, saranno evidenti al Nord, in Toscana e sulle Isole Maggiori, mentre sulle altre regioni il tempo resterà prevalentemente stabile.