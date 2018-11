Los Angeles : armato entra in bar e spara, 13 morti con l'assalitore e un poliziotto

Quattro ambulanze sono arrivate sul posto, l' uomo ha sparato con una pistola automatica intorno alle 8.20 del mattino ora italiana. Diverse persone si sono asserragliate nei bagni del locale, altre sono salite sui tetti per e fuggire alla furia omicida. «Ero davanti alla porta e ho sentito questi scoppi. Forse tre o quattro. Mi sono buttato a terra. Ho guardato e ho visto la guardia colpita a terra, non so se fosse morto. L'uomo lanciava fumogeni ovunque. Poi si è diretto alla cassa e ha continuato a sparare. Sono fuggito», ha raccontato un testimone alla Abc. "Non ha detto nulla, ha soltanto iniziato a sparare".

Un uomo armato ha fatto irruzione in un locale nella contea di Ventura e ha aperto il fuoco con una pistola automatica. Secondo testimoni oculari, sono stati sparati 30 colpi di armi da fuoco. Sparatoria a, a Los Angeles. in California. Appena prima di mezzanotte, ora locale, un uomo ha aperto il fuoco durante una festa per Halloween al Sevilla nightclube.