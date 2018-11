Emile Ratelband ha 69 anni ma vuole cambiare età per rimorchiare di più su Tinder

"Su Tinder risulto troppo vecchio", pensionato olandese chiede al tribunale di poter cambiare età, l'uomo vorrebbe spostare avanti ufficialmente la propria data di nascita di vent'anni, dal marzo 1949 al marzo 1969. Emile Ratelband ha 69 anni, ma si tiene ancora giovane: non lo dice soltanto lui, ma anche i medici, che gli hanno detto che ha il corpo di un 45enne. E per Emile ciò è talmente importante da averla presa decisamente sul serio, fino a fare causa per difendere la ‘gioventù’ del suo corpo. Del suo caso stanno parlando i media di tutto il mondo, perché Emile ha deciso di fare causa alle autorità del suo Paese.





A causa della sua età si sente discriminato nella ricerca di lavoro ma soprattutto nella ricerca di donne tramite l'app di appuntamenti Tinder - l'olandese Emile Ratelband, ha così chiesto di poter ufficialmente cambiare la propria data di nascita e ha presentato la domanda a un tribunale della città di Arnhem, con la richiesta di spostare avanti di vent'anni il compleanno, dall'11 marzo 1949 all'11 marzo 1969. Secondo Emile, così come le persone transgender sono autorizzate a cambiare sesso, anche lui dovrebbe avere il permesso di cambiare la sua data di nascita. L'uomo citato in giudizio le autorità olandesi dopo che hanno rifiutato di assecondare la sua richiesta di modificare la sua età sui documenti. Nato l’11 marzo del 1949, Ratelband aveva infatti chiesto di posticipare la sua data di nascita all’11 marzo del 1969.

Secondo lui "avere 69 anni è limitante: se ne avrò 49 potrò comprare una nuova casa, guidare una macchina diversa, potrò lavorare di più... quando sono su Tinder e dico che ho 69 anni non mi rispondono: quando ne avrò 49, con la faccia che ho, sarò in una posizione di lusso". Poi sottolinea che chiunque, ormai "può cambiare il nome, può cambiare addirittura il sesso. Perché allora non cambiare l'età?".





Inoltre Emile fa un appello alle sue autorità e ne fa un discorso economico, affermando di poter rinunciare alla sua pensione finché non arriverà all’età giusta. Il tribunale ha rifiutato la sua richiesta perché permettere alle persone di cambiare la propria data di nascita equivarrebbe a cancellare legalmente parte delle loro vite - la decisione arriverà entro un mese