Napoli-PSG live streaming e diretta TV

Sky su Sky Sport Arena al canale 201 e Sky Sport al canale 253. In streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui sotto su livescore puoi seguire la diretta minuto per minuto e vedere il risultato e le quote. Segnalati streaming disponibili online su altri siti, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficiali Facebook delle due squadre oppure su Twitter per visitare gli account dei due club. Napoli-PSG sarà trasmessa in diretta daal canale 201 e Sky Sport al canale 253. Inda pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme. Qui sotto su livescore puoi seguire la diretta minuto per minuto e vedere il risultato e le quote. Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.



Probabili formazioni di Napoli-PSG Napoli (4-4-2) Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne PSG (3-4-2-1) Buffon; Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe; Meunier, Verratti, Rabiot, Bernat; Di Maria, Neymar; Mbappé

Napoli-PSG è una delle partite della 1a giornata di ritorno dei gironi dicalcio d'inizio alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli. All’andatahanno2-2, buon risultato in trasferta per il Napoli, che però avrebbe probabilmente meritato di più. Stasera deve vincere per avvicinarsialla qualificazione agli ottavi di finale, mentre il PSG rischierebbe l’eliminazione.