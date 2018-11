Daniel Correa Freitas : Calciatore torturato e ucciso a 24 anni, le foto a letto con la moglie del suo assassino

I resti del ragazzo sono stati trovati in un bosco nei pressi di Curitiba. L'autopsia sul corpo ha rivelato che il calciatore 24enne era stato torturato prima di essere ucciso, con l'evirazione e anche un tentativo di decapitazione. Dopo il ritrovamento, Adison Brittes, insieme alla moglie e alla figlia, è stato arrestato, l'uomo ha ammesso l'omicidio, ma si è giustificato sostenendo che si trattasse di legittima difesa: «Correa stava tentando di violentare mia moglie. Ho sentito grida di aiuto provenire dalla sua stanza, ma la porta era chiusa a chiave. Quando sono riuscito a sfondarla, ho visto Correa sopra mia moglie, mentre lei chiedeva disperatamente aiuto. A quel punto, ho perso il controllo e l'ho aggredito, stordendolo e poi chiudendolo in un baule».





Probabilmente l'omicida ha portato il 24enne in una casa isolata, dove sarebbero avvenute tutte le torture precedenti all'uccisione.

Ha confessato l'assassino del 24enne-calciatore brasiliano di proprietà del San Paolo, torturato,e ucciso. L'omicida è, un noto imprenditore brasiliano, la polizia, che sta indagando sull'omicidio, ha diffuso alcune foto inviate su WhatsApp da Daniel Correa ad un amico, in quegli scatti, si vede il 24enne sorridere in alcuni selfie, sdraiato sullo stesso letto dove sta dormendo Cristiane, laLa vittima aveva rivelato di essere in casa di Brittes per la festa dei 18 anni della figlia, Allana, e di aver vissuto un'avventura con la moglie dell'imprenditore «Stai attento, quello ti fa fare una brutta fine», l'ultimo messaggio inviato dall'amico a Daniel Correa.