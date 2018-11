L'attrice Isabella Ferrari : Speravo non si trattasse di un male mortale

A fine novembre sarà su Netflix con la seconda serie italiana Baby, ma Isabella Ferrari di recente ha raccontato di avere vissuto un doloroso dramma personale. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l’attrice 54enne ha confessato di avere trascorso momenti terribili a causa di una grave malattia autoimmune: “Speravo non si trattasse di un male mortale”, ha detto. La Ferrari ha evitato di scendere nei particolari, ma dopo la malattia, l’attrice emiliana ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione : “È stato un periodo molto duro, la paura che vedevo negli occhi degli amici, della famiglia, delle persone che mi volevano bene, non ho mai perso la mia quotidianità”.

Adesso sta meglio e si sta preparando all'esordio su Netflix, l’attrice ha spiegato che sarà “la madre di una delle adolescenti protagoniste, è un ruolo che desideravo da tanto. Perché una vicenda del genere è stata trattata da Netflix e non dalla Rai? Realizzarla nel momento del MeToo è difficile, però è una storia vera e deve essere raccontata. Vivo ai Parioli e mi ha sconvolto apprenderla. Non è una storia adatta per Rai1 perché non è una storia tranquillizzante. Anche se non so se sia stata proposta anche in Rai o meno”. La serie parla delle baby squillo del Parioli di Roma.