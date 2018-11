Doveva solo divertirsi : La 19enne Michela Sotgia investita ad Halloween ... la sua vita appesa a un filo

La studentessa universitaria 19enne della provincia di Nuoro è ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa in gravissime condizioni, Michela Sotgia è stata investita la notte di Halloween in Versilia, all'uscita dalla discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta, insieme a due amici mentre attraversava sulle strisce pedonali dopo aver passato una spensierata serata festeggiando la notte di Halloween.

I genitori della ragazza sono in Toscana per starle vicino, Michela studiava a Pisa insieme ai suoi amici e si era trasferita poco più di un mese fa per studiare Fisica. Secondo La Nuova Sardegna, le ferite riportate sono gravissime ma i medici stanno facendo di tutto per salvarla, è stata portata con un codice rosso - trauma cranico, trauma toracico e lesioni agli arti. Il pirata che ha investito i tre ragazzi, un 31enne nato in Germania ma residente in provincia di Lucca, qualche ora dopo l'incidente è andato a costituirsi dai carabinieri, è anche accusato di omissione di soccorso visto che dopo aver travolto i tre giovani, non si era fermato ma era scappato via.