Nicoletta Russo si impicca a 16 anni dopo un litigio con il fidanzatino

A 16 anni togliersi la vita per una delusione d'amore, la tragedia Casaluce, in provincia di Caserta, dove la giovane Nicoletta Russo è stata trovata in fin di vita in casa dai genitori, nella tarda serata di ieri, inutile ogni tentativo di rianimazione, le cause del decesso saranno stabilite dall’autopsia, anche se si tratterebbe di suicidio, forse scaturito da una delusione amorosa. Attorno alla famiglia si è raccolta l’intera comunità del casertano.





Nicoletta Russo ha scritto negli ultimi post ha scritto: "Ti deludono continuamente e poi ti chiedono perché sei cambiata" e ancora :“E invece la vita è cattiva talvolta spietata e ti ha catapultato in un film horror. Piccola ragazza dagli occhi grandi la vita t’ha preso tante volte a schiaffi e adesso quando ti fanno una carezza tu non la riconosce!”. Questo l’ultimo messaggio della 16enne che ha voluto dire addio alla vita prima del folle gesto di ieri sera.

Due giorni fa un post inquietante pubblicato dalla stessa Nicol, che pubblichiamo, in cui vi è scritto: "Ti deludono continuamente poi ti chiedono perché sei cambiata".