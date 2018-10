Manovra : Molti dubbi su reddito di cittadinanza e pensioni

Reddito di cittadinanza. Le lungaggini per vedere concretizzato l'assegno da 780 euro rischiano di essere parecchie. Ci sono i conti da fare all'Inps sugli importi, i centri per l'impiego da rimettere in sesto, l'interlocuzione con le Regioni per fare partire concretamente la misura. Il consigliere del vicepremier Luigi Di Maio, Salvatore Tridico, ha fatto capire che l'importo pieno lo vedranno in pochi e cioè solo coloro che pagano un affitto e hanno un Isee pari a zero. Se si possiede una casa, ad esempio, l'importo diminuisce a 500 euro.

. L'ultima bozza della manovra conferma lo stanziamento di 6,7 miliardi per il 2019, che saliranno a 7 nel 2020. Il meccanismo è quello della combinazione dei 62 anni di età più i 38 anni di contributi, con quest'ultimi che restano un paletto minimo fisso: non si potrà cioè andare in pensione in anticipo con 63 anni di età e 37 di contributi. Stesso discorso per chi ha 64, 65 e 66 anni: serviranno sempre 38 anni di contributi. Nella bozza di bilancio non c'è altro. Le ultime stime sui possibili beneficiari si sono ridotte e ora parlano di 350mila possibili uscite.