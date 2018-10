Maltempo, ancora allerta rossa 5 regioni : 9 vittime

Il maltempo ha fatto 9 morti, una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano. Ed è stato recuperato il corpo di un surfista a Cattolica, sbattuto contro gli scogli dalle raffiche durante un’uscita in kite-surf. Le tre vittime in Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna si aggiungono ai sei morti accertati lunedì tra Napoli, Terracina, Frosinone, Savona e Feltre.

La mareggiata che ha investito con forza devastante il Golfo del Tigullio ha pesantemente danneggiato la strada provinciale per Portofino. La perla turistica del Tigullio è isolata. Il comune ha impedito il transito anche ai pedoni. Questa zona della provincia di Genova è ancora in allerta rossa fino alle 15, mentre l'allerta è arancione nell'entroterra di Genova.Nel resto della regione la situazione è in miglioramento.

Ancora maltempo, resta allerta rossa in,secondo la Protezione Civile. In Trentino trovata morta una donna dispersa. Allerta arancione su, ponente ligure,gran parte dioccidentale. Gialla su ampi settori del Paese. La situazione resta molto critica in Liguria. Chiuso l'aeroporto di Genova: detriti sulle piste per la mareggiata.