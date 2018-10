Indonesia : Caduto in mare aereo Lion Air con 190 passeggeri

La compagnia indonesiana Lion Air ha comunicato di aver perso i contatti con un aereo passeggeri partito da Giacarta verso un'isola al largo di Sumatra. Il Boeing 737-800 era decollato alle 6:20 circa ora locale (00:20 in italia). Abbiamo "perso i contatti" e "la posizione" del velivolo "non può essere accertata", ha fatto sapere il portavoce della compagnia. Nel 2013 uno dei boeing della Lion Air mancò la pista di atterraggio a Bali, schiantandosi in mare senza però causare vittime tra le 108 persone a bordo. "L'aereo si è schiantato nell'acqua a circa 30-40 metri di profondità" ha detto un portavoce dell'Agenzia incaricata delle ricerche. "Stiamo ancora cercando i resti dell'apparecchio".





L'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri BNPB ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smarttphone, libri, borse e parti della fusoliera dell'aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell'area. La BNPB ha specificato che sul volo c'erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e 7 membri dell'equipaggio. La tv indonesiana trasmette immagini di una chiazza di una lunga chiazza di benzina e di molti detriti in mare.

Il Boeing 737 della compagniaera appena decollato da Giacarta. E' caduto in mare con circa 190 persone a bordo l'aereo passeggeri della compagnia indonesiana Lion Air di cui si erano persi i contatti poco dopo il decollo stamani da Giacarta. Lo confermano fonti ufficiali.