Prevenzione del fegato grasso, rischio cardio vascolare e ictus nella giornata di Casette e arriva anche l’ingeneria clinica del Cnr

La Fondazione “Monasterio” alla “Giornata” con suoi cardiologi coordinati daldottor Sergio Berti (che sarà presente) Direttore dell’Unità Operativa complessa diCardiologia Diagnostica Interventistica dell’Ospedale del Cuore – Fondazione“Monasterio” Cnr . L’evento si tiene anche con il patrocinio e la collaborazione del 118 diMassa Carrara.. Visite e test sono completamente gratuite. Un grosso evento da grossocentro clinico diagnostico. La Misericordia come sempre schiererà un vero e proprio“esercito” di volontari . Un pool di specialisti “regaleranno” alla collettività anche un esamedi alta prevenzione. Si tratta dell’identificazione delle persone a rischio di avere un fegatograsso. Avviene dopo un’accurata visita da parte del prof. Bonino .





La ditta Sonositefornirà un ecografo di ultima generazione. Il dottor Lorenzo Bertelotti il magodell’ecografia eseguirà subito dopo la misura del grasso epatico su una serie di soggettiin loco dopo appunto un’accurata visita. Come è noto il professor dottor FerruccioBonino è Ordinario di Gastroenterologia, Ricercatore Senior Associato - Istituto diBiostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerce Fondazione ItalianaFegato, AREA Science Park, Campus Basovizza, Trieste. Scienziato di famainternazionale per gli studi sui virus epatici maggiori: B e C . Il professor Bonino consigliachi desidera sottoporsi a questa visita di alta specializzazione dovrebbe portare con sè ilrisultato di 2 esami del sangue (eseguiti entro i 2 ultimi anni), Trigliceridi e Gamma GT.Un’occasione,dunque, unica da non perdersi : essere visitati dal prof. Dott. Bonino edottenere un’ecogradfia particolare per di più eseguita dal dottor Lorenzo Bertellotti. “Lemalattie cardio-vascolari, epato-digestive, metaboliche, neuro-degenerative e neoplastichesono oggi le principali cause di ridotta aspettativa di vita, spiega il professor dottorFerruccio Bonino . Famigliarità e segni precoci di malattia sono i campanelli d’allarmerichiamano a programmi di prevenzione e cura personalizzati.





Il fegato grasso (steatosiepatica) si associa a molteplici condizioni: sovrappeso/obesità, eccessiva introduzione dibevande alcoliche o zuccherate, sindrome delle apnee notturne , terapie prolungate confarmaci epatotossici e malattie croniche del fegato e/o extraepatiche (diabete, dis-metabolismi lipidici e malattie cardiovascolari, degenerative e neoplastiche, 1-4). Lasteatosi lieve o moderata che non è di per sé una malattia del fegato, lo diventa quando sicomplica con l’infiammazione, steato-epatite che può evolvere in cirrosi epatica e tumoredel fegato. Il contenuto grasso del fegato è perciò uno specchio molto sensibile di salutegenerale e in un soggetto asintomatico una quantità maggiore del 5% del peso del fegatocostituisce la spia più precoce del rischio d’incipienti patologie epatiche (steato-epatiti) enon epatiche (diabete e dismetabolismi lipidici, malattie cardiovascolari, degenerative e neoplastiche).





Le malattie cardiovascolari e gli ictus ischemici rappresentano le principali cause di morte a livello globale e sono state responsabili nel solo 2016 di 15,2 milioni di decessi, questo è quanto affermato dall'Organizzazione mondiale della Sanità nei dati del Global Health Observatory (GHO) rispetto alle maggiori cause di decesso nel mondo. Gli fa eco il dottor Sergio Berti:" Le malattie cardiovascolari e gli ictus ischemici rappresentano le principali cause di morte a livello globale e sono state responsabili nel solo 2016 di 15,2 milioni di decessi, questo è quanto affermato dall'Organizzazione mondiale della Sanità nei dati del Global Health Observatory (GHO) rispetto alle maggiori cause di decesso nel mondo. I fattori di rischio giocano un ruolo cruciale nello sviluppo di tali patologie, ma non sono tutti uguali. Infatti, alcuni di essi sono "modificabili", ovvero sono suscettibili di correzione (dislipidemia, ipertensione, diabete, obesità, fumo e sedentarietà), altri, invece, sono "non modificabili" (età, sesso maschile, familiarità positiva per malattie cardiovascolari e diabete). Pertanto, una decisa azione preventiva deve essere attuata sin dalla giovane età al fine di riconoscere i soggetti a maggior rischio e sensibilizzare la popolazione ad alcune corrette abitudini tese a garantire uno stile di vita sano.





Negli ultimi anni si è molto parlato della cosiddetta “dieta mediterranea”, riconosciuta dalnoto fisiologo americano Ancel Keys come standard ottimale da seguire per prevenireproblemi di cuore. Tale modello, tuttavia, spesso è stato inconsapevolmente rivistoincorporando aspetti non tipici della dieta caratteristica delle aree meridionali del nostroPaese della prima metà del secolo scorso. Così, volendo essere fedeli al modello originalebasterebbe impostare un regime alimentare equilibrato, caratterizzato da un elevatoapporto di vegetali, una base lipidica costituita da olio extravergine d’oliva ed un limitatoapporto di latticini a basso tenore di grassi. Non dimeno, l’attività fisica gioca un ruolocruciale, sinergico con quello dell’alimentazione. Volendo citare ancora una volta i datidell’Organizzazione mondiale della Sanità, i livelli ottimali raccomandati di eserciziosportivo si dividono per fasce d’età.





In particolare, per bambini ed adolescenti (5-17 anni)le raccomandazioni indicano la pratica di almeno 60 minuti al giorno di attività fisicaintensa, da raggiungere in maniera graduale, ed attività che rafforzino l’apparato muscolo-scheletrico almeno 3 volte a settimana. Per gli adulti, invece, si raccomandano attivitàprevalentemente aerobiche di circa 150 minuti a settimana o attività moderatamentevigorose di circa 75 minuti a settimana. Inoltre, andrebbero praticate attività dirafforzamento muscolare per 2 o più volte a settimana. Infine, va ricordato chel’abbandono del tabagismo non solo incide significativamente sul miglioramento dei valoripressori, ma risulta fondamentale anche nella prevenzione delle malattie respiratorie.





Inconclusione, la famosa frase “l’uomo è ciò che mangia” del filosofo tedesco LudwigFeuerbach è probabilmente il miglior motto per chi vuole intraprendere un corretto stile divita ed attuare una concreta prevenzione cardiovascolare.Nella giornata saranno effettuati da specialisti anche : eco color doppler delle carotidiil meglio noto TSA e prevenzione ictus; elettrocardiogramma e lettura, consultonutrizionale; visita epstologica; consulto psicologico; test vista ed udito; consultoortopedico: prevenzione patologie grosse articolazioni; consulto terapia antalgica conagopuntura; consulto internistico, nefrologico; tossicologico, rilievo pressione arteriosa,peso,altezza, girovita; valutazione massa magra e grassa.

” l’evento di prevenzioneregionale che, promosso dalla Misericordia di, si terrà sabato 10 Novembre conorario 9,30-13,30 in ambulatori allestiti a nell’ex asilo comunale di Casette (Frazionemontana del Comune di Massa) riserva una serie di…. sorprese vediamole. Sarà presenteanche la prestigiosa ingegneria clinica della Fisiologia clinica del Cnr con il dott.Ingegner Francesco Faita che è addirittura un Phd, come è noto, è il titolo accademicoche rappresenta l’ultimo livello di istruzione universitaria mondiale ed in una mail scrive alDirettore Sanitario e Responsabile Scientifico dell’evento la Dottoressa Maria LauraValcelli (grazie alla sua “regia” avremo un gran pool dio specialisti) “. ringrazio perl’invito e accetto molto volentieri confermando la mia presenza per la giornata del 10novembre”.