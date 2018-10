Pompei, nuova scoperta nella casa dove è stata trovata la scritta a carboncino : Trovati 5 scheletri

Ecco cosa racconta l'archeologo Massimo Osanna: "In quelle ore finali i lapilli avevano invaso qualunque cosa, la cenere aveva riempito tutto il Vicolo dei Balconi, la strada sulla quale si affacciava l'abitazione, il fumo e i lapilli avevano invaso tutto, il portone d"ingresso bloccato, il tetto crollato in molte stanze. In una piccola stanzetta della "casa del giardino", che si affacciava sull'atrio, due donne hanno disperatamente provato a mettersi in salvo. Speravano di farcela, e davanti alla porta hanno posizionato un mobile. Ma sono rimasti "schiacciati dal crollo del tetto, che alla fine ha ceduto, o bruciati dalla nube piroplastica, forse una concomitanza di entrambe le cose". Un tragico destino toccato a molte altre persone.

Bellissima ma anche importante e scioccante scoperta a, nella famosa "" dove solo alcuni giorni fa è stata scoperta dall'archeologo e direttore degli scavi Massimo Osanna, una scritta in carboncino che, secondo alcuni studiosi, posticiperebbe da agosto a settembre la data dell'eruzione del Vesuvio. Nella medesima casa sono venuti alla luce, in quella che sarebbe stata la stanza da letto, 5 scheletri appartenenti con tutta probabilità a due donne e tre bambini. Un ritrovamento che lascia tutti senza fiato ma che potrebbe dare una svolta alla storia degli studi.