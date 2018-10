Fedez e la festa a sorpresa in un supermercato ... Quanto è costata?

Chiara Ferragni ha organizzato una festa per Fedez in un supermercato di Milano, ma quanto è costata? E, soprattutto, quali sono le location più insolite per organizzare un compleanno VIP? Anche se non si direbbe, la festa è stata abbastanza economica paragonandola allo stile di vita del rapper e della Ferragni... 5 mila euro per l'affitto del supermercato, più i prodotti che hanno consumato o avrebbero danneggiato... magari in un locale vip il costo sarebbe stato più del doppio.

Il 15 ottobre, ma la vera festa è arrivata a sorpresa qualche giorno dopo, quando la moglieha organizzato per lui un party di compleanno in un. Una situazione divertente rovinata dalle polemiche montate sui social in cui la coppia viene accusata di sprecare il cibo... in molti si sono lamentati, tanto che Fedez ha pubblicato dei video di scuse: «».