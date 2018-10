Matteo Salvini : Da Ue c'è attacco pregiudiziale

"Bruxelles può mandare 12 letterine, da qui fino a Natale, ma la manovra non cambia, noi tiriamo dritto". Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la bocciatura della manovra "Tutte le manovre passate negli anni scorsi a Bruxelles hanno fatto crescere il debito di 300mld di euro". E poi "Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani. E' un attacco all'economia italiana. Qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto". E sulla 16enne morta, drogata e stuprata :" Oggi vado a San Lorenzo. No a buchi neri".