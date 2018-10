Maria Elena Boschi ... look aggressivo e stivali sopra la coscia

L’ex ministro delle riforme del governo Renzi questo weekend è stata allae il suoha scatenato il dibattito sui giornali e sui social.si è presentata con un vestitino nero corto eun look decisamente bollente per l’esponente del Pd, che non ha paura ad apparire anche sexy nonostante i suoi ruoli istituzionali. Sula giornalista di Repubblica Giovanna Vitale e l’ex vicedirettore di Europa Mario Lavia non se le sono mandate a dire.