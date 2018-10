Milan, Gattuso a rischio esonero dopo la sconfitta con l'Inter

Adesso la sua posizione è tornata in forte discussione e le prossime gare contro Betis Siviglia, Sampdoria, Udinese e Genoa saranno determinanti per la permanenza in panchina. Inoltre secondo Telelombardia, i dirigenti del Milan stanno già esaminando i curriculum di altri allenatori per valutare il suo sostituto: nell'elenco compaiono i nomi di Roberto Donadoni e di Arsene Wenger, entrambi svincolati e liberi di essere ingaggiati.

Conper l'uscita a vuoto che ha consentito adisegnare, guai anchedopo la sconfitta del ?Milan nel. Il tecnico è al centro di una polemica per una serie di errori commessi nella partita, dall'atteggiamento remissivo e rinunciatario in campo, ai cambi tardivi e sbagliati come l'inserimento dia 15min dalla fine e per di più fuori ruolo per mantenere il tridente offensivo, ma anche quello diin mezzo al campo e dinei minuti finali che ha deconcentrato il reparto arretrato in un momento cruciale della gara.