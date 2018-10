Corruzione e truffa : arrestato sindaco di Polesine Zibello

Accusato di corruzione anche un imprenditore del settore avicolo che sarebbe stato agevolato, dietro pagamento di una tangente, nelle opere di ampliamento del sito di allevamento. Secondo gli investigatori, sono state falsificate decine di delibere della giunta municipale e il concorso pubblico per l'assunzione di uno degli alti dirigenti del Comune sarebbe stato truccato. Sequestrate decine di migliaia di euro in istituti di credito delle province di Parma e Piacenza.

E' stato arrestato il, in provincia di Parma,, ex Pd poi candidato in liste civiche, eletto primo cittadino nel 2016. Gli inquirenti parlano di "", e di reati che vanno dallaal falso allae al peculato. Nei confronti di tre dirigenti comunali altrettante misure interdittive.