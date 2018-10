Matteo Salvini : Con Di Maio non parlo più, non passo per scemo

Nel frattempo il Premier Giuseppe Conte prova a calmare gli animi :"Una crisi di governo non è assolutamente nell'ordine delle cose", ha detto il premier, "non può essere un passaggio, pur critico, a mettere in discussione il cambiamento che stiamo apportando al Paese. La Lega e il Movimento 5 Stelle hanno a cuore i cittadini onesti e vogliono perseguire duramente chi pratica il riciclaggio. Torneremo in Consiglio e chiariremo questo passaggio pervenendo a una soluzione che, come nelle intenzioni iniziali, mira a offrire ai contribuenti la possibilità di mettersi in regola senza alcun favore ai grandi evasori".

"E poi, nei comizi tutti mi dicono la stessa cosa: 'Matteo vai avanti, Matteo tieni duro'". Ma le parole disulla presunta "manina" non gli stanno bene : "Io sono a Mosca al convegno di Confindustria. Addirittura, il povero Conte, un galantuomo a cui va tutta la mia stima, è a Bruxelles a difendere la manovra da quelli che ci vogliono male. Proprio nello stesso momento, c'è qualcuno che va in televisione a parlare di manine misteriose, a dire che sulla manovra c'è il trucco, che andrà in procura... Il problema è che intanto lo spread va a 3402. Ma a me che mi frega del condono? Io non sono stato eletto per fare il condono, mi creda. Io domani (oggi, ndr) avrei dovuto essere alla Coldiretti. E poi avrei dovuto vedere mia figlia. Vorrà dire che la caricherò sull'aereo e me la porterò a Roma. Ci andrei anche a piedi, se potesse essere utile agli italiani. E il decreto possiamo riscriverlo da zero. Buttarlo e riscriverlo. Ma passare per scemo, questo no".