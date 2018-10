Voleva solo aiutare un amico! Hanna Cornelius stuprata e uccisa a sassate da una gang

Hanna si era fermata con la sua auto per aiutare il compagno di studi in difficoltà visto che la gang lo stava prendendo in giro e lo provocava, ma i due ragazzi sono stati sequestrati, portati in periferia dove la ragazza è stata prima violentata e poi uccisa. Prima di lei il suo amico è stato picchiato brutalmente e poi lasciato agonizzante in terra perché creduto morto.

A lanciare l'allarme è stato il ragazzo che è riuscito a mettersi in salvo e ad allertare i soccorsi. La polizia ha individuato 4 uomini tra i 27 e i 30 anni che sono stati arrestatati, pare che la loro intenzione fosse di derubare il ragazzo, ma l'intervento della 21enne gli avrebbe fatto perdere la testa.

La 21ennedi Città del Capo voleva aiutare un amico in difficoltà, ma è stata violentata per ore e poi uccisa a sassate da unache stava dando fastidio a un suo amico. La ragazza aveva notato il giovane in difficoltà e si è avvicinata cercando di allontanare la gang, questo gesto gli è costata la vita.