La Gendarmeria francese scarica migranti sul confine italiano

La documentazione raccolta dalla Digos è stata inviata alla procura di Torino per definire il titolo di reato che è stato commesso. La stessa Procura aveva già aperto un fascicolo per lo sconfinamento degli agenti della dogana francese alla stazione di Bardonecchia, nel marzo scorso.





Immediato il commento di Matteo Salvini : "Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia", ha affermato il leader leghista, "ma se qualcuno pensa davvero di usarci come il campo profughi d'Europa, violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso. Siamo pronti a difendere l'onore e la dignità del nostro Paese in ogni sede e a tutti i livelli".

Continua la polemica sui, stavolta un episodio avvenuto a Claviere, sulleal confine con la Francia, dove venerdì scorso un furgone della Gendarmeria francese è stato visto far scendere un paio di migranti irregolari di origine africana di cui si sono perse le tracce. Il furgone è stato filmato da agenti dellain una zona di bosco vicino al territorio italiano. Se confermato, lo sconfinamento è destinato a riaccendere le tensioni perché in base agli accordi internazionali l'il commissariato di polizia o la stazione dei carabinieri di zona dei migranti respinti per poi accompagnarli al posto di frontiera.