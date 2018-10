Giusto o sbagliato? Lodi : I bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche

I bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi, il caso va avanti da diverse settimane ed è la conseguenza di una controversa delibera della nuova sindaca eletta con la Lega. In Lombardia una controversa delibera emessa dalla sindaca impedisce a bambini stranieri di pranzare alle mense delle scuole materne ed elementari e di utilizzare i relativi servizi di scuolabus. I bambini coinvolti sono oltre 200 e purtroppo sono loro a pagarne le pene.





Nel 2017 la sindaca Sara Casanova firmò una delibera che modificava le regole per beneficiare delle tariffe agevolate per la mensa scolastica e l’autobus. che teneva conto dell' ISEE, Fin quì nulla di complicato, ma quest'anno la delibera prevede che i genitori nati fuori dall’Unione Europea devono presentare una ulteriore documentazione per attestare la loro nullatenenza nel paese di origine - purtroppo per molti dei genitori interessati questo tipo di documenti è molto difficile o addirittura impossibile da ottenere. Da qui nascono i disagi per i piccoli che a causa di cavilli burocratici si ritrovano senza mensa e autobus.









Fico : si deve chiedere scusa - "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crea delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Così il presidente della Camera Fico a proposito dei 200 bambini extracomunitari esclusi dalla mensa scolastica, a Lodi, per l'impossibilità di produrre i documenti richiesti dal Comune. Grazie alle donazioni raccolte i bimbi potranno accedere alle mense fino a dicembre.





Salvini: Basta furbetti, non è razzismo. La pacchia è finita - "Il sindaco di Lodi vuole controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene!!! Basta coi furbetti, se c'è gente che al suo Paese ha case, terreni e soldi, perché dovremmo dare loro dei servizi gratis, mentre gli italiani pagano tutto? Quanti immigrati hanno una casa popolare anche se hanno case al loro Paese? Quanti prendono contributi e pensioni e se le godono al loro Paese? Basta, la pacchia è finita. Non è razzismo, è solo giustizia e buon senso". Così sui social il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito al caso Lodi.

- "Certamente il Regolamento resta in vigore, la legge deve sempre valere per tutti". Così la sindaca di Lodi, Casanova, torna sul caso mense. "Dispiace -aggiunge - che non tutti condividano il principio di equità alla base di questa delibera, che vuole mettere italiani e stranieri nella stessa condizione di partenza per dimostrare redditi e beni posseduti, né il successivo impegno preso dall'Amministrazione verso i cittadini che sono nell'oggettiva impossibilità di presentare la documentazione richiesta".