Padova : La piccola Giulia uccisa dalla leucemia come la gemella Greta

La famiglia Belluco è molto riservata, ma in via Arzerdimezzo - nel quartiere di Costa Calcinara, a Monselice - tutti sono a conoscenza dell'immenso amore con il quale i due genitori hanno lottato per le loro bambine. Racconta una vicina di casa : «In questi due anni di malattia, il papà Stefano e la mamma Tania, che sono due genitori straordinari, hanno fatto di tutto per donare a loro figlia la miglior qualità di vita possibile. Ora questa coppia si trova ad affrontare il più grande dolore che si possa immaginare, per la seconda volta. Spero con tutto il cuore che trovino la forza per superare questa terribile ingiustizia».