PASQUALINO MAIONE : DOPO DOMENICA IN, ORA SOGNO SANREMO

In tanti lo ricordiamo ad, edizione 2008, come un bravissimo cantante, amato dal pubblico e dai professori in studio., classe '84, non ha mai abbandonato la passione per la musica e sogna ancora una carriera strabiliante nel settore. Oggi lo ammiriamo sui social network piu maturo, sorridente e soprattutto con un fisico da capogiro. Recentemente lo abbiamo visto a, su Raiuno, dove, in occasione del talent show "", ha omaggiato la conduttrice Mara Venier con un brano orecchiabile che è subito entrato nel cuore di tutti.





- Sono ormai passati anni dalla tua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Cosa ricordi di quei momenti?

Bhe i ricordi sono tutti vivi nella mente,elencarli tutti sarebbe impossibile ,ma ricordo soprattutto i primi giorni, l'arrivo nella scuola, le prime lezioni con i professori, la prima diretta del sabato: emozione a mille! E poi ovviamente come non citare i magnifici serali, 2000 persone ad applaudirci, i musical, le gare di ballo e canto...

- Sei rimasto in contatto con i professori dell'epoca?

Si, ogni tanto mi sento con Grazia di Michele.

- E con i colleghi?

Assolutamte si. Grazie ai social e in particolare Whatsapp, abbiamo creato un gruppo dove ci scriviamo e raccontiamo di noi... Roberta Bonanno, che ora state seguendo a Tale e Quale Show su Raiuno, ad esempio, la sento spesso.

- Hai lavorato ancora dopo l'esperienza ad Amici e il canto resta la tua più grande passione. Parlacene..

Sono 10 anni che grazie ad amici lavoro davvero tanto. Concerti,serate spettacoli in giro per l'Italia ... Eh sì, il canto resterà sempre la mia passione.





- Poi sei arrivato a Domenica In. Un successo inaspettato che ha fatto il giro del web. Come è partita la decisione di andare lì?

In realtà è tutto come un gioco. Seguendo su Instagram la mitica Mara Venier, donna che stimo tantissimo, ho visto un suo post dove parlava di un concorso "una canzone per Mara "... In pratica dovevamo mandare un video in cui cantavamo una canzone scritta e pensata per lei.. ed io così ho fatto. Ho scritto "Mara ti voglio ora " è poco dopo sono stato contattato dalla redazione che mi invitava in trasmissione a cantare questo pezzo. Con grande sorpresa ho vinto la prima puntata.

- Hai avuto l'occasione di parlare con Mara Venier dopo l'esibizione?

Si certo,ci siamo salutati e mi ha fatto i complimenti.



- Secondo te perché non sei riuscito ad arrivare in finale?

Ma in realtà forse una finale ci sarà, avendo vinto la prima puntata dovrei scontrarmi con gli altri finalisti, ma non è ancora del tutto sicuro.Aspettiamo e vediamo che succede.



- Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Sto preparando dei nuovi pezzi che faranno parte di un nuovo disco.



- Sui social ti vediamo sempre in forma e con un corpo definito. Tieni molto al tuo fisico. Quanto tempo trascorri in palestra?

Si è vero,sono orami 10 anni che mi alleno . Andare in palestra è diventata ormai la mia seconda passione, dopo la musica ovviamente e non riesco a farne a meno .

- Sogno nel cassetto? Cosa vorresti realizzare?

Vorrei calcare il palco più importante, quello del Festival di Sanremo. Prima o poi ce la farò. Me lo sono promesso.