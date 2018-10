L'uragano Michael ha provocato 6 morti : Le immagini devastanti

Ha raso al suolo intere cittadine lungo la costa del Florida Panhandle, l'uragano Michael, una delle tempeste più potenti che abbiano mai colpito gli Stati Uniti e che ha toccato terra mercoledì come categoria quattro, con venti a 250 KM/h. Tra le vittime una bimba di 11 anni in Georgia. Lungo la costa nord ovest della Florida l'uragano ha raso al suolo intere cittadine. Circa un milione di residenti sono rimasti senza elettricità in Florida, Georgia, Virginia, Carolina del Nord. Le immagini televisive e quelle postate sui social media mostrano case distrutte, barche ammassate come detriti, alberi caduti e tralicci elettrici a pezzi. Oltre un milione di residenti sono rimasti senza elettricità .

