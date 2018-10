L'ex calciatore della Lazio Stefano Fiore condannato : uccise un 22enne in incidente

Secondo l'accusa l'uomo procedeva «ad una velocità eccessiva in relazione alle condizioni del traffico, della visibilità e della strada, non mantenendo una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva» e provocò per questo un tamponamento a catena, «così da causare la morte» del ragazzo.

Il 43enne Stefano Fiore è statoa un anno e 11 mesi con sospensione della pena, dopo averdavanti al gup di Roma. L'ex calciatore della Lazio è stato condannato per aver causato lain un tamponamento a catena sulla Flaminia, in cui rimase anche ferito il padre della vittima. L'incidente avvenne all'altezza di Saxa Rubra e nel procedimentoera imputato pere lesioni personali gravi.