Uragano Michael categoria 4, governatore Florida : Scappate

Gli esperti del National Hurricane Center prevedono che salirà a categoria 4 (dall'attuale categoria 3) quando arriverà in Florida nelle prossime ore. Dopo aver raggiunto la categoria 3, l'uragano Michael si sta spostando dal Golfo del Messico e dovrebbe raggiungere gli Stati Uniti mercoledì. Il ciclone porterà enormi quantità di acqua anche su Nord e Sud Carolina dove il numero delle vittime dell'uragano Florence è salito a 51. L'uragano si trova ora a 275 Km a sudovest di Apalachicola e a 290 Km da Panama. I venti spirano a 210 Km orari alla velocità di 19 Km all'ora. Potrebbe portare un'ondata fino a 4 metri in quella che potrebbe essere la peggiore tempesta nella zona negli ultimi decenni.





Il governatore Rick Scott ha invitato le persone a obbedire agli ordini di evacuazione : "Le famiglie sottoposte a evacuazione obbligatoria nel Panhandle e nel Big Bend devono trasferirsi nell'entroterra adesso. Le decisioni che voi e la vostra famiglia prenderete nelle prossime ore potrebbero essere la differenza tra la vita e la morte",

E' allarme in Florida per l'arrivo dell'uragano Michael, che potrebbe portare una "devastazione totale" in diverse parti dello Stato americano. L'allarme per l'diretto inha portato il governatore ha dire alla popolazione: "E' mostruoso, scappate". Il consiglio è diretto agli abitanti del nord dello Stato.