Spread sopra i 300/ Matteo Salvini : misure creeranno lavoro

Dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def lo spread tra Btp e Bund chiude sopra i 300 punti base in rialzo a 303 punti base dai 285 della chiusura di venerdì scorso, dopo aver sfiorato nel corso della seduta quota 310.









"Sono sicuro che nel confronto con l'Ue, con le istituzioni europee e anche con i mercati potremo sicuramente spiegare la bontà di questa nostra manovra", dice il ministro Luigi di Maio, a Berlino, incontrando la stampa italiana dopo aver visto il ministro del Lavoro tedesco. E aggiunge :"La nostra non è una manovra per far saltare i conti, è solo una manovra che va spiegata bene, perché in tutto il mondo questo governo viene sempre descritto o come il governo degli incompetenti o come di quelli che vogliono il male dell'Italia". "Siccome noi non vogliamo il male dell'Italia, ma vogliamo il bene dei cittadini italiani, sono convinto che anche i mercati e le istituzioni europee, con un proficuo dialogo, capiranno"

Il vicepremiera Lione per il G6 dei ministri dell'Interno assicura : "", ha detto il ministro commentando l'andamento del differenziale fra Btp e Bund tedesco.