Giuseppe Iaciofano di Gianco Handmade è fidanzato da due anni e mezzo

è un giovanee fondatore della maison di. Vive a Londra da alcuni anni, ma è originario di Isernia. È felicemente fidanzato con Spencer da due anni e mezzo, ma non sogna il matrimonio poiché per lui è soltanto una pratica legale.In un'intervista rilasciata al sito di cronaca rosa iGossip.it ha raccontato com'è nata la sua storia d'amore: "È nata per caso… da un semplice sguardo. Entro in questo negozio e inizio a chiedere informazioni per un prodotto. Vedo questo ragazzo dagli occhi azzurri con un bellissimo sorriso e gli chiedo molte informazioni riguardo un prodotto e anche sulla sua vita. Sono andato per due settimane - ha continuato Giuseppe Iaciofano -, tutti i giorni. L’ho seguito per tre giorni in tutto quello che faceva per sapere dove viveva e cosa faceva. Ero diventato un’ossessione per lui, perché non ricevevo da parte sua un feedback. Così gli lascio il mio numero. Lui mi chiama dopo una settimana e da lì non ci siamo mai più lasciati. Dopo quattro mesi iniziamo a vivere insieme e il nostro legame cresce sempre di più con alti e bassi, ma tutto si supera sempre quando il sentimento e la passione sono forti".Per quanto riguarda il suo brand, Gianco Handmande si caratterizza per il mix di elementi femminili e maschili in tessuti e forme. È uno dei codici stilistici del marchio che viene inquadrato come una rielaborazione colta del disordine estetico della nostra era, in cui spaziano interessi diversi come l’architettura, la filosofia e soprattutto l’arte. Non ci sono schemi da seguire per andare oltre gli standard in quanto il mondo Gianco Handmade unisce concetto, struttura e immagine, attraverso codici che vanno oltre le tendenze. Una moda che va oltre il prodotto ed è un punto di riferimento per chi ama sperimentare.