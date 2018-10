La 39enne Maria Tanina Momilia scomparsa da Fiumicino trovata morta in un canale

Il cadavere di Maria Tanina Momilia è stato trovato con il volto riverso nell'acqua, il marito Daniele Scarpati aveva lanciato l'allarme anche sui social per chiedere aiuto per ritrovare la moglie : «Mia moglie è sparita nel nulla, non si hanno più notizie di lei da questa mattina, vi prego aiutatemi!», purtroppo l'epilogo è stato tragico. La 39enne era uscita ieri dicendo che sarebbe andata a pranzo da ex vicini di casa, ma dalle prime indagini dei carabinieri pare non avesse nessun appuntamento, per adesso non è esclusa nessuna ipotesi sulle cause del decesso.