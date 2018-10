Sicurezza sui vagoni, capitreno armati di body cam contro aggressioni : Via alla sperimentazione

Riccardo Mussoni della Uil spiega i dettagli: “In sostanza abbiamo replicato quell'accordo. Per il momento sarà in via sperimentale. Una luce rossa segnalerà l’accensione della telecamera, da usare solo in situazioni di pericolo. Sui treni più nuovi esistono già le telecamere di videosorveglianza. Le immagini saranno trasmesse alla sala operativa e, se sarà replicato il modello di Trenord, distrutte dopo una settimana". L'obiettivo è quindi di aumentare la sicurezza sui vagoni sia per i lavoratori dipendenti che per i viaggiatori.

Più, capitreno e ferrovieri di scorta avranno in dotazione anche una body cam, sui convogli più a rischio per difendersi contro le aggressioni. La piccola telecamera posta sul petto servirà a registrare le immagini in diretta e a. E' stato appena firmato un accordo tra sindacati e Trenitalia, la cui sperimentazione partirà a giorni nelle Regionimentre è già partita da giorni nella Regione, Trenord mesi fa aveva già ottenuto l’ok dal garante per la privacy.