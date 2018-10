Quota 100, a rischio gli ospedali : 25mila medici sono pronti alla pensione, pochi neospecialisti

E' questo il dato allarmante lanciato da Anaao Assomed. Con l'introduzione, infatti, della quota "100" come criterio di pensionamento si potrà andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi mentre attualmente l'età media prevista per lasciare il lavoro è di 65 anni, per cui interessa i nati del 1952/53. Con la nuova riforma però, il diritto alla pensione scatterà contemporaneamente per 4 scaglioni e purtroppo il disagio quotidiano vissuto nelle strutture ospedaliere porterà alla fuga i nati tra il 1954 e il 1957, il che vuol dire più di 25mila tra medici e dirigenti sanitari. I giovani neospecialisti sono troppo pochi e così a sostituire i vecchi medici esperti non ci sarà nessuno.





Anaao Assomed spiega a riguardo: "I processi previdenziali sarebbero così rapidi e drastici da impedire il trasferimento di esperienze e di pratica clinica. Si tratta, infatti, di conoscenze e di capacità tecniche che richiedono tempo e una lunga osmosi tra generazioni professionali diverse". A questo punto i medici chiedono al Governo come intende affrontare tale fenomeno, sia ai colleghi che rimarranno al lavoro in condizioni organizzative sempre più precarie, sia ai cittadini che hanno diritto a cure tempestive, di qualità e sicure. Così Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed afferma: "È necessario aprire una grande stagione di assunzioni in sanità", osservazione condivisa anche da Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana di medici di medicina generale (Fimmg), il quale aggiunge: "Sono 15mila i medici di famiglia che andranno in pensione nei prossimi 5 anni, molti a 68 anni. Numero che potrebbe salire a 20mila con le novità quindi 20 milioni di italiani resterebbero senza medico famiglia".





Gli stessi dirigenti ospedalieri sono in agitazione per ciò che potrebbe accadere visto che il numero di medici tra il 2013 e 2015 da 109.170 unità è passato a 103.837, questo anche a causa del mancato turn over per normative di riduzione della spesa. Con la riforma sarà inevitabile "una fuga di massa dei medici" che fino ad ora si erano trovati bloccati, parliamo di specialisti che dovranno essere sostituiti da personale con adeguata preparazione che al momento non c'è e purtroppo a detta dei medici la difficoltà non sarà solo quella di portare un buon numero di giovani alla Laurea ma anche quello di programmare il giusto numero di specialisti necessari alla sanità ospedaliera italiana.

Ospedali vuoti perdi famiglia. Molti ospedali italiani sono già stati colpiti dalla fortesanitario ma con l'introduzione della riforma delle pensioni e il varo della "quota 100" le cose potrebbero peggiorare per il servizio sanitario nazionale che rischia di precipitare con l'uscita degli oltre 25.000 camici bianchi in meno di un anno e con la non possibilità di sostituirli.