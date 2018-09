Riforma Pensioni : Ipotesi quota 100 se 38 anni contributi

L’introduzione di quota 100 e il superamento della legge Fornero cambiano le pensioni degli italiani e i criteri per potersi ritirare dal lavoro. Con l’approvazione della nota di aggiornamento al Def, il governo ha avviato il superamento della Legge Fornero.







C’è entusiasmo in casa del Movimento 5 Stelle dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def. Il capogruppo Francesco D’Uva in una nota evidenzia che “serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha bisogno di crescita. Anni di austerità hanno piegato il sistema delle imprese, fiaccato i consumi e ridotto il reddito degli italiani... le pensioni di cittadinanza, per restituire dignità ai pensionati... il superamento della Fornero: perché chi ha lavorato una vita intera pagando i contributi avrà finalmente diritto ad andare in pensione liberando posti di lavoro per i giovani”

Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. IpotesiLa 'quota 100' tra età e contributi per andare in pensione nel 2019 dovrebbe avere un doppio paletto con l'età minima a 62 anni e i contributi a 38 anni. L'ipotesi è allo studio del governo, a quanto si apprende da fonti governative. Si valuta anche la possibilità di bloccare l'aumento dell'aspettativa di vita di 5 mesi per le pensioni anticipate, previsto per il 2019. Quindi si potrebbe continuare ad andare in pensione indipendentemente dall'età avendo 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 3 mesi per le donne) anziché 43 anni e 3 mesi.