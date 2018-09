La 47enne Loredana Lopiano uccisa a coltellate sotto casa : Caccia al killer 19enne

Secondo gli inquirenti dopo che la donna ha aperto la porta di casa i due si sarebbero scambiati qualche frase - quindi è molto probabile che si conoscessero - poi il killer l'ha accoltellata ripetutamente alla gola. La figlia era in casa e quando ha visto la madre sul pavimento ha chiamato i soccorsi, ma il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. La polizia ha trovato in strada l'impugnatura del coltello, senza la lama, che potrebbe essersi spezzata nell'ultima coltellata inferta e potrebbe trovarsi nel corpo di Loredana Lopiano.

Loredana Lopiano è stataquesta mattina davanti alla porta di casa sua a Avola, in pieno centro nel paese del siracusano, in via Savonarola. La 47enne avrebbe aperto la porta al suo assassino, che l'ha accoltellata più volte uccidendola, ad avvertire la polizia, che è sulle tracce dell'assassino, è stata la figlia. Al momento gli agenti stanno cercando un ragazzo di 19 anni che la famiglia conosceva.