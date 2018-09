Pensioni/ La Fornero a Matteo Salvini: Confronto in tv con lui? Prima voglio che studi

Per la Lega e il M5s l'obbiettivo resta quello di basare la pensione sulla quota 100, ma la speranza di mandare in pensione gli italiani a 62 anni sembra ormai tramontata. A tal proposito l'ex ministro Elsa Fornero sulle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini che si è detto disponibile a un confronto televisivo : "Un confronto con Salvini? Prima deve studiare un po' . Sia Salvini sia Di Maio parlano per slogan sono poco preparati ad affrontare i problemi del Paese. C'è un grado di personalismo non appropriato a un governo democratico e in questo Salvini batte Di Maio 10 a 1. Suggerirei un po' di modestia, di preparazione e confronti non a suon di slogan", ha aggiunto Fornero a margine di un incontro al Collegio Einaudi di Torino in cui ha presentato il suo libro "Chi ha paura delle riforme".





Si va verso un ammorbidimento della legge Fornero, si potrà andare in pensione a 64 anni e con almeno 36 anni di contributi. Il provvedimento potrebbe interessare circa 450 mila aspiranti pensionati, dei quali 180 mila nella pubblica amministrazione.





La Fornero sulle riforme economiche annunciate dal governo: "Rappresentano una controriforma che riporta indietro le lancette dell'orologio, come se non avessimo vissuto la grande crisi finanziaria del 2011. Nei momenti di maggiore sconforto penso che se avessimo lasciato intervenire la Troika forse il Paese avrebbe capito meglio il significato della crisi. Avrebbero però sofferto di più le persone più in difficoltà. Avrei voluto vedere Di Maio nel 2011 ordinare ai tecnici di trovare le risorse che non ci sono e ai fondi pensione stranieri di comprare titoli del debito pubblico. Risorse che si potrebbero trovare cominciando a dimezzare gli assegni dei parlamentari".