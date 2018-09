Meteo, torna il caldo : nel weekend temperatura sopra la media

Attenuazione dei venti settentrionali che soffieranno però ancora moderati sul medio Adriatico e al Sud, localmente forti sul basso Ionio. Venerdì nuvole all'estremo Sud con la possibilità di brevi rovesci o temporali sulle zone ioniche di Calabria e Sicilia che saranno coinvolte marginalmente dagli effetti di un'intensa depressione che si andrà formando nel basso Ionio e che potrebbe evolvere in un un ciclone mediterraneo.





Per Sabato è prevista una perturbazione e un nuovo calo della temperatura soprattutto sulle Alpi e domenica anche al Centro-sud, dove tornerà ad aumentare il vento.

Meteo decisamente instabile con temperature al di sotto delle medie stagionali per le correnti, anche se indebolite, provenienti dai Balcani. Ma idel Centro Epson prevedono che l'alta pressione tornerà temporaneamente su tutta l'Italia con prevalenza di tempo soleggiato che porterà di nuovo adDomani venerdì 28 settembre «». Temperature minime in ulteriore calo al Centro-sud e all'estremo Nordovest sotto i 10°C, ma le massime saranno in rialzo anche di 3-5 gradi fatta eccezione per l'estremo Sud.