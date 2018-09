Riforma Pensioni : La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro

Secondo Claudio Borghi Aquilini, la Lega darà il suo sostegno a un intervento per aumentare le pensioni minime a 780 come chiesto dal Movimento 5 Stelle : “Come tutte le manovre relative a reddito e pensione di cittadinanza, se l’intento è quello di venire incontro a categorie in difficoltà siamo d’accordo: la misura è nel contratto di governo e la appoggiamo. Non sono misure che vengono proposte da noi, ma se bisogna fare un accordo bisogna essere in due e si fanno le cose che vanno bene anche loro. Io sono del parere che per dare una vita dignitosa a un anziano, la cifra di 780 euro è più compatibile con quelle che possono essere le esigenze rispetto ai 500 euro. Bisogna però stare attenti che non vadano a chi non ne ha bisogno”, ha detto a TgCom24 il deputato del Carroccio.