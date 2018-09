Diete miracolose/ Mario Pianesi indagato per l'omicidio dell'ex moglie

Oltre a Mario Pianesi, indagati l'attuale moglie Silvana Volpi, di 51 anni, e altri due collaboratori, per reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ai maltrattamenti e lesioni aggravate all'evasione fiscale. L' accusa di omicidio emerge dalla richiesta di incidente probatorio che la Squadra Mobile di Ancona ha recapitato a Pianesi a San Severino Marche. L'ex moglie avrebbe avuto bisogno di terapie mediche mirate per i postumi di un ictus, che l'aveva colpita nel 1997. Gabriella Monti è morta in ospedale ad Ancona nel 2001, in un grave stato di deperimento fisico, dopo avere rifiutato per anni cure e ricoveri, sottoponendosi solo al regime alimentare macrobiotico.





Mario Pianesi, è stato anche accusato di aver creato una setta che schiavizzava persone psicologicamente fragili costringendole a regimi da fame o a lavorare quasi gratis per i circa 100 ristoranti dell'associazione.

Mario Pianesi è accusato anche di omicidio volontario aggravato dell'ex moglie- Pianesi è il fondatore di un impero nel campo della macrobiotica in Italia, sul quale gravava già l'addebito di aver creato una setta per ridurre in schiavitù e maltrattare persone costrette a pesanti diete. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe causato la morte dell'excon «», a base solo di cereali dopo essere stata colpita da un ictus.