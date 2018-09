Prima Puntata Grande Fratello Vip : dieci concorrenti in nomination

Ma il Grande Fratello Vip 3 è partito con una gaffe di Ilary Balsi nei confronti Ivan Cattaneo che non sembrava badare molto alle parole della conduttrice. La conduttricei ha così provato a fare ordine e ha richiamato il cantante con una frase che però non è passata inosservata: «Ivan ti ricordo che siamo nella casa del Grande Fratello e che ogni tanto io ti chiamerò… Addrizza l’orecchio, almeno quello»... sui social molti altri hanno accusato la conduttrice di sessismo.





LE NOMINATION - Si parte dai cavernicoli con Jane sceglie Stefano, Stefano nomina Mainardi. Francesco punta sulla Donatella, le sorelle Provvedi invece votano Martina, come anche Eleonora. Andrea vota Jane, mentre Walter mostra la carta di Francesco. Martina nomina Walter e, infine, Ivan che fa il nome di Martina.





Nella Casa principale le nomination sono segrete e il primo in confessionale è Fabio, che sceglie Valerio, seguito da Lisa che nomina Silvestrin "perché è omofobo", riferendosi a una polemica scoppiata in Rete nei giorni scorsi. Alfonso e Ilary provano a sdrammatizzare ma Lisa resta della sua idea. E' il turno di Enrico che nomina Elia. Anche Benedetta nomina Silvestrin. In confessionale è poi il turno della Marchesa che nomina Lisa, stesso nome fatto da Merola. Elia invece fa il nome di Benedetta. Chiudono Giulia Salemi, che nomina Silvestrin, e Maurizio Battista, che sceglie Elia.





I nominati della Prima Puntata Grande Fratello Vip 2018 che andranno al televoto sono 10 : Enrico, Elia, Lisa, Le Donatella, Stefano, Andrea, Martina, Walter, Jane e Francesco.

La terza edizione delè partita con una splendidache è apparsa con un nuovo look eche ha egregiamente supportato lo conduttrice. una lunghissimacon i 16 concorrenti che sono entrati in casa per poi dividersi metà - un gruppo nellae l'altro nella. Nomination un pò confuse che mandano al televoto e rischio l'eliminazione uno di ben 10 inquilini.