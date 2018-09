E' finita! Sara Affi Fella Uomini e Donne : licenziata dalla sua Agenzia, sponsor in fuga e Instagram off line

Sara Affi Fella aveva partecipato due anni fa a Temptation Island con il fidanzato Nicola Panico. alla fine del reality Sara aveva deciso di uscire dal programma insieme, ma la coppia avrebbe rotto poco dopo tanto che lei aveva accettato il trono a Uomini e Donne. La ragazza ha portato fino alla fine due ragazzi, Lorenzo e Luigi e poi ha scelto proprio quest’ultimo, con cui a rotto dopo sole due settimane e il ragazzo ha dichiarato che Sara ha finto per per tutto il percorso e che è andata a Uomini e Donne solo per le telecamere. Sara Affi Fella si fingeva single quando in realtà non lo era, durante tutto il trono Sara era ancora fidanzata con Nicola Panico.





Adesso anche tanti sponsor hanno deciso di non proseguire più la collaborazione con lei. Al momento il profilo di Sara Affi Fella, che nel giro di poche ore è passato da oltre 1 milione di follower a poco più di 800 mila, non risulta più attivo. Adesso Sara è fidanzata con il calciatore dell’Under 21 della nazionale Vittorio Parigini.

Dopo la scoperta delle bugie raccontate al programma '' ihanno iniziato ad abbandonare l' ex tronista ed è stata scaricata anche dagli sponsor e dalla sua agenzia. Lo scandalo che ha travoltodopo l'inganno alla redazione di Uomini e Donne sembra essere aver dato un duro colpo all'ex tronista che è stata anche licenziata dalla sua agenzia, attraverso un comunicato stampa via social. Infatti lala stessa agenzia di Francesco Monte - ha rilasciato un comunicato stampa in cui silura la Affi Fella: «».