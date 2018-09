Volo British Airway : La 15enne Natasha mangia un panino al sesamo e muore

Nel panino era presente il sesamo, un alimento a cui la giovane era altamente allergica - il sesamo è una delle 14 sostanze che, in base alle normative previste dall'Ue, deve essere elencato sui prodotti preconfezionati. La linea Pret a Manger, dove la ragazza ha comprato il panino mentre era in aeroporto, pare non lo avesse indicato sull'involucro - l'azienda prevede la produzione di panini in loco e questo non li obbliga ad indicare gli allergeni.

L'azienda ha voluto esprimere il suo dolore per quanto accaduto: "Prendiamo le allergie alimentari e il modo in cui le informazioni sugli allergeni sono fornite ai nostri clienti seriamente, continueremo a fare tutto il possibile per assistere l'inchiesta". Purtroppo per Natasha è tardi.

La 15è morta in modo assurdo a causa una grave reazione allergica dopo aver mangiato unmentre si trovava a bordo di un aereo della British Airway diretto in Francia. La ragazzina era partita per una vacanza di 4 giorni insieme a una sua amica e durante il volo ha mangiato un panino, la 15enne controllava sempre il cibo - e anche in questo caso l'aveva fatto visto che sulla confezione non erano riportate indicazioni di sostanze per lei pericolose. Purtroppo poco dopo sulla pelle della ragazzasi sono manifestate le prime macchie rosse, si è sentita male ed è stata immediatamente soccorsa dal personale di bordo e l'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Ma nonostante tutti gli sforzi per lei non c'era già più nulla da fare.