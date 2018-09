Anedonia : Ecco la malattia del figlio di Lory Del Santo

Lo psichiatra e psicologo tedesco descrisse i suoi pazienti spiegando che non avevano alcuna reale gioia nella vita. Questo grave disturbo oggi è considerato un possibile sintomo di una patologia schizofrenica e di alcuni disturbi del tono dell'umore. Si rivela così un sintomo complesso della depressione, ma anche della schizofrenia.





Lory Del Santo a Verissimo di Silvia Toffanin: "Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale", la morte del 19enne Loren è avvenuta circa un mese fa, intorno al 20 di agosto, non è stato rivelato in che modo il ragazzo si sia tolto la vita.

La showgirl Lory Del Santo ha raccontato che il figlio si è suicidato a causa dell', una condizione in cui la persona è completamente incapace dida qualsiasi attività, una grave forma di depressione ha portato il ragazzo a togliersi la vita. Anedonia è stata descritta per la prima volta nel 1897 dallo psicologo francese Ribot, mentre diversi anni dopo Kraepelin parlò del disturbo spiegando che la mancanza di affetti, la perdita di soddisfazione e vocazioni sono i primi sintomi con cui si manifesta questa patologia.