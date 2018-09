Diretta Frosinone-Juventus in streaming e in TV

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus: Frosinone (3-5-2) Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfreddson, Molinaro; Perica, Ciano

Juventus (4-3-3) Perin; Cuadrado, Benatia, Chiellini, Cancelo; Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo

- Frosinone-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Serie A (canale 373). I clienti Sky potranno seguirla anche inda pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le azioni e i goal.