Mi hanno dato del mafioso! Pena ridotta per Fabrizio Corona

La soddisfazione di Corona soprattutto per la conferma dell'assoluzione dalle accuse principali nel processo d'appello sulla vicenda dei soldi in contanti : Le sue dichiarazioni : «In totale ho fatto tre anni di galera per questa storia e oggi mi assolvono per i contanti, mi hanno dato del mafioso, ma ora dedico questa vittoria a mio figlio».

All'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è stata ridotta la pena, infatti la Corte d'Appello di Milano ha portato oggi la condanna a 6 mesi rispetto ai 12 mesi che erano stati stabiliti in primo grado.è imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte in un contro-soffitto dell'amica e collaboratricee in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto una condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione.