New York : Tre bimbi accoltellati in un asilo nido, arrestata una donna

Secondo quanto riferito dalla polizia il padre di un bimbo è stato pugnalato a una gamba insieme a un collega, anche lei tra i feriti. Altri quattro bambini sono stati feriti e portati via dalla struttura per essere visitati. la donna è stata presa in custodia e portata all'ospedale di New York, il Presbyterian, con ferite autoinflitte.

Tre bambini e due persone sono state ferite a colpi di coltello in unnel Queens, a New York. La polizia non ha reso noto l'età dei piccoli, due femmine - una in gravi condizioni - e un maschio. Per l'aggressione una donna di 52 anni è stata arrestata.