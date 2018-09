La Maddalena: 13enne vittima di bulli scappa da casa, ritrovato racconta tutto ai carabinieri

I genitori quando si sono recati a svegliarlo non l'hanno trovato nel suo letto e hanno immediatamente allertato le Forze dell'Ordine che in collaborazione con colleghi e volontari di paesi limitrofi, sono riusciti in poche ore a ritrovarlo. Il tredicenne si trovava a Caprera ed ha raccontato tutto ciò che ha subito ai carabinieri, le continue vessazioni, umiliazioni e prese in giro che oltretutto erano già state segnalate alla scuola dai genitori ma non erano stati presi ancora provvedimenti a riguardo.

Sono sempre più frequenti gli episodi di, soprattutto nelle scuole. L'ultimo è accaduto a La Maddalena indove un ragazzino 13enne pur di non subire le stesse angherie dell'anno precedente a scuola, è. Il ragazzo vittima degli atti di bullismo da parte dei compagni di scuola è scappato di casa con l'intento di sparire oppresso dall'angoscia di dover far ritorno a scuola.