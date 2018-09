Negramaro : Il chitarrista Lele Spedicato è ancora grave ma stazionario

Con Lele Spedicato c'era la moglie che ha subito chiamato i soccorsi trasportandolo presso l'ospedale dove Spedicato è arrivato già in coma, dagli accertamenti e in seguito ad una Tac è stata riscontrata un'emorragia cerebrale profonda che ha indotto i medici ad intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio. Le sue condizioni restano purtroppo gravi ma i medici sperano in un riassorbimento dell'ematoma, intanto sia la band che i numerosi fan pregano e tifano per Lele.

Sono ancora, Lele Spedicato, 37 anni, il quale è ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce da lunedì. Il giovane chitarrista si era sentito male al risveglio accusando un forte mal di testa e disturbi visivi, alzatosi dal letto si è poi accasciato perdendo conoscenza.